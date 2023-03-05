Фестиваль Ural Music Night стал «национальным событием года»

Фестиваль «Ночь музыки» проходит в Екатеринбурге с 2015 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль Ural Music Night вошел в топ-50 лучших событий, которые пройдут в 2023 году, по версии Национального календаря EventsInRussia.

- Мы отобрали 50 самых значимых и интересных событий, которые пройдут в разных уголках нашей страны. Некоторые из них имеют статус не только всероссийского мероприятия, но и международного. Это и исторические реконструкции, масштабные выставки, спортивные соревнования, праздники и фестивали. Тематика представленных на конкурс событий разнообразна – музыка, кино, гастрономия, экология, литература, - рассказывает руководитель проекта Национальный календарь событий EventsInRussia Михаил Ушаков.

Пять событий из этого рейтинга также были удостоены высшего статуса конкурса и признаны «Национальным событием года». Фестиваль «Уральская новь музыки» закрепился в рейтинге на четвертой строчке.

Главный летний музыкальный фестиваль Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2023 году он состоится 23 июня 2023 года. На ее проведение Ростуризм выдаст 38 миллионов рублей.

В 2022 году в фестивале приняло участие около 2500 артистов, и он собрал более 300 тысяч гостей. «Ночь музыки» 2022 особенно запомнилась гостям выступлением певицы МакSим. Тогда на Плотинке собралось больше 20 тысяч желающих попасть на ее концерт.

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