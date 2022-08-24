Ростуризм выдаст «Уральской ночи музыки» 38 миллионов рублей

Музыкальный фестиваль пройдет в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростуризм выделит фестивалю «Уральская ночь музыки» 38 миллионов рублей. Сумма будет направлена на проведение события в 2023 году. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Ростуризм поддержал наш фестиваль «Уральская Ночь музыки». Так совпало, что Зарина Догузова приезжала к нам в июне тогда, когда в Екатеринбурге проходила Ural Music Night. Не мог не показать главе Ростуризма, как это круто. Она оценила, - пишет в своем Telegram-канале глава региона.

До этого организаторы «Уральской ночи музыки» выигрывали президентский гранд, однако в 2022 году фонд отказался финансировать фестиваль, из-за чего мероприятие оказалось под угрозой срыва.

Ежегодный музыкальный фестиваль в этом году состоялся в привычном формате впервые после пандемии. Как уточняли в администрации города, на событие пришло рекордное количество горожан: более 300 тысяч человек. Самыми массовыми площадками стали выступления певицы МакSим и АК-47.