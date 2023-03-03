В центре Екатеринбурга ради возведения квартала с высотками снесут три малоэтажных дома

Под снос пойдут жилые здания на улице Энергостроителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга ради возведения квартала с высотками разберут три малоэтажных дома, под снос пойдут жилые здания на улице Энергостроителей. Это произойдет после того, как администрация изымет их в муниципальную собственность.

По данным издания 66.ru, сносом займется компания «Брусника». Накануне уже было подписано постановление об освобождении участка.

- Все собственники квартир и помещений в этих домах получат денежную компенсацию. Согласно ППТ на месте домов запланировано строительство инженерной и улично-дорожной сети, - отметили в компании.

В прошлом году мэрия разрешила застройщику строительство за Макаровским мостом: проект будет расположен в границах Челюскинцев, переулка Северного, Шевелева, Папанина, Юмашева, русла реки Исети и набережной Рабочей Молодежи.

В пределах этих улиц построят дома высотой от 9 до 49 этажей.