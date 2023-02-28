За месяц в Свердловскую область прибыло 438 тонн фруктов и овощей из Казахстана

В 74 тоннах мандаринов нашли вредителя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За февраль в Свердловскую область прибыло 438 тонн фруктов и овощей. Их привезли из Казахстана. Однако в части из них были найдены карантинные вредители. Об этом сообщили в областном Россельхознадзоре.

Всего за месяц на Средний Урал прибыло 328 тонн овощей и 110 тонн фруктов. А именно привезли морковь, редьку, лук и мандарины. Все они оказались свежими.

- Сотрудниками отдела карантинного фитосанитарного надзора совместно со специалистами лаборатории ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» проведены мероприятия фитосанитарного контроля по отношению ввезенной подкарантинной продукции, - сообщили в Россельхознадзоре.

Результаты исследований показали, что в 74 тоннах мандаринов, выращенных в Пакистане, был найден карантинный вредитель. В фруктах обнаружили красную померанцевую щитовку. Она не опасна для людей.

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