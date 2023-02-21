На Урале оштрафовали акушерку за разглашение врачебной тайны в соцсетях

Акушерка сообщила сведения, являющиеся врачебной тайной, переписываясь с кем-то в соцсетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уралец обратился в прокуратуру с просьбой проверить акушерку ГАУЗ Свердловской области «Режевская центральная районная больница». Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что сотрудница медучреждения сообщила сведения, являющиеся врачебной тайной, третьим лицам в соцсетях в переписке без согласия пациента. В это время она находилась на рабочем месте.

- Городская прокуратура главному врачу Режевской центральной районной больницы внесла представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого ответственный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности, приняты меры к недопущению подобных нарушений впредь, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Кроме того, акушерку признали виновной по статье 13.14 КоАП РФ (разглашение информации с ограниченным доступом) и назначили ей штраф в размере 40 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве отметили, что решение суда о привлечении к административной ответственности сотрудницы больницы в законную силу не вступило.

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