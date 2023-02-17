Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге изменят дизайн остановок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Администрация города Екатеринбурга совместно с сообществом «Дизайн-код» разработала новый вариант внешнего вида остановок для общественного транспорта, - рассказали в администрации. - В настоящее время идут поиски оптимальных проектных решений для повышения комфорта горожан.

Уже точно решено, что остановки будут оборудованы подсветкой, табло с информацией о прибытии транспорта и системой видеонаблюдения. В планах увеличить площади остановок, сделать навесы от снега, дождя и ветра, а также создать места для отдыха.

Дизайн фриза с наименованием остановки будет выполнен с учетом единой системы навигации города Екатеринбурга.

- Особенностью проекта является сама конструкция остановочного комплекса, которая позволяет создать новый объект городской среды для Екатеринбурга с применением типовых элементов, - отметили в мэрии.

Итоговый дизайн остановочных комплексов покажут горожанам в апреле 2023 года.

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