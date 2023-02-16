В Каменске-Уральском появятся сетки для сбора пластиковых бутылок

Такие сетки весной появятся в Каменске-Уральском Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском на контейнерных площадках установят сетки для сбора пластиковой посуды. Об этом пишет портал KU66.RU.

В Екатеринбурге установлено 1300 таких сеток, опыт в ближайшее время транслируют на Каменск-Уральский. Сетки нужно не только установить, но и обслуживать. Для этого нужно организовать логистику движения мусоровозов для вывоза пластика.

Напомним, что три года назад Каменск-Уральский стал пилотной площадкой для внедрения раздельно сбора мусора. Специальные контейнеры здесь установили на семи площадках. В 2021 году в городе появились 210 контейнеров для раздельного сбора мусора.

Сетки начнут устанавливать в городе в мае 2023 года.