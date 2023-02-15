В Кольцово у пассажира из Узбекистана обнаружили партию опасного жира

Всю партию жира изъяли и уничтожили Фото: Россельхознадзор Свердловской области

В аэропорту Кольцово 13 февраля у пассажира из Узбекистана обнаружили партию опасного жира. Мужчина перевозил продукцию без необходимых документов, заводской упаковки и без разрешения Россельхознадзора на ввоз.

- При проведении государственного ветеринарного контроля ручной клади и багажа пассажиров, прибывших из Республики Узбекистан, должностными лицами Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками Кольцовской таможни выявлена партия потенциально опасной продукции домашнего приготовления, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В целях предупреждения распространения в РФ инфекционных заболеваний, общих для животных и человека, всю партию жира изъяли и уничтожили.

Пассажир, нарушивший ветеринарно-санитарные требования на таможенной территории Евразийского экономического союза, привлечен к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ. Материалы дела переданы в таможенные органы.

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