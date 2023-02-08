В январе продажи автокредитов в Свердловской области на 42% превысили результаты декабря

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По прогнозам экспертов банка, в феврале на фоне дальнейшей адаптации рынка к новым условиям активность заемщиков продолжит расти.

Объемы выдач автокредитов в регионе по итогам января показали небольшой прирост по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года. Средний чек одного автокредита при этом за год снизился на 15% и составляет сейчас 1,1 млн рублей.

Совокупно все российские банки, по оценкам ВТБ, в первый месяц 2023 года выдали физлицам на покупку транспортных средств как минимум 75 млрд рублей. Это на 6% превышает итоги декабря 2022 года. ВТБ в январе провел в сегменте автокредитования в целом по стране около 5,7 тысячи сделок - на треть больше, чем годом ранее. Общий объем выдач составил порядка 6,9 млрд рублей, что оказалось на 6% выше итогов первого месяца 2022 года и сопоставимо с январем 2021-го. Средний чек одного автокредита достиг около 1,2 млн рублей, за год снизившись на 18%.

Лидерами по объему выданных средств в январе традиционно стали Московский регион (1,6 млрд рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 643 млн). На третьем месте расположилась Республика Татарстан, где банк оформил автокредитов более чем на 335 млн рублей.

«Основное влияние на рост объемов выдач оказала перезапущенная льготная госпрограмма. В январе мы выдавали по ней каждый четвертый автокредит. Около 60% в структуре продаж занимают транспортные средства из России и Китая. Среди отечественных марок лидерство неуклонно удерживает Lada - ее доля в выдачах составила 40%. Среди авто из Китая наибольшей популярностью у заемщиков пользовались Haval», - отмечает заместитель управляющего ВТБ в Свердловской области Сергей Жуков. - При благоприятной макроэкономической ситуации выдачи автокредитов в целом за год могут значительно превысить результат 2022 года. Среди потенциальных факторов роста - развитие параллельного импорта, расширение присутствия марок из Китая и приход новых брендов, наращивание производства отечественных машин и реализация госпрограммы».