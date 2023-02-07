Алексей Орлов поручил главам администраций заняться незаконными ларьками

В Екатеринбурге есть схема нестационарных торговых объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил главам администраций районов заняться незаконными ларьками. Они должны заключить контракты на вынос самовольно возведенных киосков и павильонов до 31 марта.

- 5 декабря был принят новый порядок выноса и демонтажа нелегальных объектов торговли, - сказал мэр по итогам совещания. - В кратчайшие сроки необходимо заключить соответствующие контракты по организации этой работы.

В Екатеринбурге есть схема нестационарных торговых объектов. Сейчас в нее входит более двух тысяч киосков. Те точки, которые не включены в нее, являются незаконными. Сейчас в городе, по данным мэрии, насчитывается 110 незаконных ларьков. По 20 из них уже приятно решение о демонтаже.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге разрешили сносить незаконные нестационарные объекты без решения суда. Такое решение приняли депутаты 20 сентября на заседании гордумы.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».