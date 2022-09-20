В Екатеринбурге разрешили сносить незаконные киоски без судов

При этом сносить киоски можно, даже если не удается установить их владельца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге разрешили сносить незаконные нестационарные объекты без решения суда. Такое решение приняли депутаты 20 сентября на заседании Гордумы.

Теперь, чтобы демонтировать киоск, будет достаточно сигнала от граждан или полиции. Решение о сносе можно будет подписывать в течение суток после составления акта о выявлении нелегальной постройки.

При этом сносить киоски можно, даже если не удается установить их владельца. Однако хозяин постройки может вернуть свое имущество. Ему придется доказать право собственности и возместить расходы на снос и хранение. По словам вице-мэра Дмитрия Ноженкаj в Екатеринбурге стоят 2,1 тысячи нелегальных киосков.

Вопрос нелегальных киосков бурно обсуждался на заседании Гордумы 20 сентября. Депутат Александр Колесников даже обматерил Ноженко. Перепалку прервал спикер Игорь Володин.