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Общество20 сентября 2022 11:32

В Екатеринбурге разрешили сносить незаконные киоски без судов

Для демонтажа достаточно сигнала от горожан или силовиков
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
При этом сносить киоски можно, даже если не удается установить их владельца

При этом сносить киоски можно, даже если не удается установить их владельца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге разрешили сносить незаконные нестационарные объекты без решения суда. Такое решение приняли депутаты 20 сентября на заседании Гордумы.

Теперь, чтобы демонтировать киоск, будет достаточно сигнала от граждан или полиции. Решение о сносе можно будет подписывать в течение суток после составления акта о выявлении нелегальной постройки.

При этом сносить киоски можно, даже если не удается установить их владельца. Однако хозяин постройки может вернуть свое имущество. Ему придется доказать право собственности и возместить расходы на снос и хранение. По словам вице-мэра Дмитрия Ноженкаj в Екатеринбурге стоят 2,1 тысячи нелегальных киосков.

Вопрос нелегальных киосков бурно обсуждался на заседании Гордумы 20 сентября. Депутат Александр Колесников даже обматерил Ноженко. Перепалку прервал спикер Игорь Володин.