В Свердловской области определили самые популярные вакансии за 2022 год

Третье место заняла вакансия рекламного агента на удаленке, которой заинтересовались 7 тысяч соискателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала вакансии, размещенные на их сайте за 2022 год, и определила, какие из них были популярными у жителей Свердловской области.

Всего эксперты выделили 10 вакансий. Девять из них при этом оказались с работой из дома. Не предлагала удаленный формат занятости только вакансия упаковщика с зарплатой от 40 до 70 тысяч рублей на руки. Она, кстати, и стала самой популярной. На нее откликнулись сразу 7,8 тысячи человек.

- Количество откликов на вакансию зависит от функционала и уровня требований, предъявляемых к соискателям (чем они проще, тем больше откликов), от условий работы, а также от известности и репутации компании, - объяснила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. - Привлекает не только высокая зарплата, но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы.

По данным службы исследований, на втором месте оказалась вакансия менеджера на удаленную работу, в должностные обязанности которого входит отвечать на сообщения в чате и входящие обращения. На нее откликнулись 7,2 тысячи свердловчан. Третье место заняла вакансия рекламного агента на удаленке, которой заинтересовались 7 тысяч соискателей.

Фото: пресс-служба hh.ru

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