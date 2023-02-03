В Нижнем Тагиле простились с уральцем, который умер в полицейской машине

Сергей Шамрин умер 29 января, когда его привезли к отделению. Фото: Юлия Шамрина

В Нижнем Тагиле простились с уральцем с 44-летним Сергеем Шамриным. Мужчина скончался 29 января, после того, как его задержали сотрудники полиции. Мужчину погрузили в отсек головой вниз. Скованный в таком положении он ехал около 20 минут, а когда его привезли к отделению, мужчина скончался. Вскрытие показало, что мужчина умер от перелома шеи.

Прощание с Сергеем состоялось 2 февраля в храме Воскресенья Христова. На него пришло около 70 человек. Сергея похоронили на кладбище «Пихтовые горы».

- Сережу очень многие любили и уважали, и друзья, и коллеги. Он был светлым и добрым человеком, ни с кем не конфликтовал. Мне не верится, что все это происходит в реальности, - говорит жена Сергея Юлия Шамрина.

Юлия считает, что сотрудникам полиции нет пощады за то, что они отняли у нее любимого мужа. Фото: Юлия Шамрина

Супруги прожили вместе 20 лет. У Сергея осталась семнадцатилетняя дочь.

В день смерти Сергей вместе с Юлией возвращался с кладбища, навестив могилу матери. На обратном пути он захотел попасть в психиатрическую клинику, но сотрудники ППС остановили его, так как он был в нетрезвом состоянии.

2 февраля лейтенанта Максима Онучина и сержанта Павла Горшкова заключили под стражу до 29 марта. Им предъявлены обвинения по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий». На первой части заседании также присутствовала супруга Сергея Юлия и его семнадцатилетняя дочь, но позже им пришлось уйти, чтобы успеть на похороны.

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