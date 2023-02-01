Сотрудникам МВД грозит до 10 лет лишения свободы

В Нижнем Тагиле изберут меру пресечения для 27-летнего лейтенанта Максима Онучина и 22-летнего сержанта Павла Горшкова. Заседание пройдет 2 февраля в Дзержинском суде в 11:00. Сотрудникам патрульно-постовой службы предъявлены обвинения по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий» по факту смерти 44-летнего Сергея Шамрина. Свердловчанин скончался 29 января после того, как его задержали на территории психиатрической больницы, где Сергей хотел навестить друга.

Охранник медицинского учреждения нажал тревожную кнопку и вызвал наряд ППСП. По словам жены скончавшегося, Шамрина жестко скрутили у посадили в служебный УАЗ. По прибытию к отделу полиции № 17 Сергей был уже мертв. У него осталась 17-летняя дочь.

- Онучин был водителем машины. Говорил, что хочет проучить Сережу. Он заталкивал его в машину, а Горшков - хватал за ноги. Когда мужа запихивали в УАЗ, ему свернули шею. Туда человек среднего роста то с трудом влезет! Был еще один полицейский - Максим Ковайкин. Он также помогал задерживать Сергея, но его задерживать не стали. По уголовному делу он проходит свидетелем, - рассказала «КП-Екатеринбург» Юлия Шамрина.

Ранее в региональном главке полиции отмечали, что в прошлом у Сергея были проблемы с законом.

- Полицейские, оказывая содействие охраннику, поместили скандального гражданина в патрульный автомобиль УАЗ «Патриот» в отсек для задержанных лиц, чтобы отвезти его в дежурную часть ОВД для дальнейшего разбирательства, - рассказывал пресс-секретарь главка Валерий Горелых. - Позднее было установлено, что 44-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к грабежу и хранению наркотиков. В 2001 году он освободился из мест лишения свободы.

Отметим, что Максиму Онучину и Павлу Горшкову грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. - В данной ситуации все не однозначно, начиная от задержанного и его действий, заканчивая той информацией, которая подается. Без официальных заявлений ничего не могу сказать. Но я лично знаю Павла, много лет, и не раз приходилось слышать, как проходит его работа. Намеренного тут ничего нет даже близко, в этом стоит разбираться и надеюсь, все сделают справедливо, - рассказал «КП-Екатеринбург» знакомый одного из задержанных.