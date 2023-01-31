Возле отдела полиции в Нижнем Тагиле умер мужчина

В полицию поступило сообщение о неадекватном мужчине от охранника психиатрической больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле возле отдела полиции в патрульной машине умер мужчина. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел 29 января после того, как в полицию поступило сообщение от охранника психиатрической больницы о неадекватном мужчине, который пытался ворваться в медучреждение, чтобы якобы навестить друга.

- Полицейские, оказывая содействие охраннику, поместили скандального гражданина в патрульный автомобиль УАЗ Патриот в отсек для задержанных лиц, чтобы отвезти его в дежурную часть ОВД для дальнейшего разбирательства, - рассказал Валерий Горелых. - Около входа в здание отдела полиции патрульные при выгрузке мужчины обнаружили его в бессознательном состоянии и сразу стали оказывать ему первую медицинскую помощь.

Полицейские также сразу же вызвали медиков, но они не смогли спасти мужчину. Валерий Горелых отметил, что 44-летний мужчина, умерший в патрульной машине, ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к грабежу и хранению наркотиков. В 2001 году он освободился из мест лишения свободы.

На место происшествия выезжали руководители ОВД Нижнего Тагила, СКР и прокуратуры. Проводится проверка.

Добавим, что по данным источника E1.RU, вскрытие показало, что у мужчины сломан шейный позвонок. Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В СК по Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что уголовное дело расследуется следственным отделом по Дзержинскому району, все обстоятельства выясняются.

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