«Запихнули вниз головой и сломали шею»: жена рассказала о смерти уральца в полицейском уазике

Смерть уральца Сергея Шамрина наступила от перелома шейного позвонка. Фото: Анастасия Шамрина

Жена уральца, умершего 29 января после задержания полицейскими Нижнего Тагила, рассказала, что случилось в тот день. По ее словам, 44-летнего Сергея Шамрина затолкнули в патрульную машину вниз головой, так что он не мог пошевелиться. Когда мужчину доставили в полицейский участок, он уже был без сознания и умирал. Спасти уральца так и не удалось. Причиной смерти стал перелом шеи. После случившегося на Урале возбудили уголовное дело.

НЕ МОГ ПОШЕВЕЛИТЬСЯ И УМИРАЛ

29 января Сергея Шамрина пьяным задержали сотрудники полиции возле одной из психиатрических клиник Нижнего Тагила. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудников правоохранительных органов вызвал охранник больницы, сообщив о неадекватном мужчине, который пытался ворваться в медучреждение.

Сергея Шамрина задержали в нетрезвом виде. Фото: Анастасия Шамрина

- Полицейские, оказывая содействие охраннику, поместили скандального гражданина в патрульный автомобиль УАЗ «Патриот» в отсек для задержанных лиц, чтобы отвезти его в дежурную часть ОВД для дальнейшего разбирательства, - рассказал Валерий Горелых. - Позднее было установлено, что 44-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к грабежу и хранению наркотиков. В 2001 году он освободился из мест лишения свободы.

Однако, по словам супруги Сергея Юлии Шамриной, мужчина не конфликтовал и не провоцировал сотрудников правоохранительных органов.

- Мы ехали с кладбища. Муж навещал могилу матери. Он действительно выпил, но не был агрессивен, - рассказывает супруга умершего. - На обратном пути он захотел узнать, как дела у его давнего друга, который находится в клинике на 25-м квартале. Сережа пошел на КПП, где возле него остановилась патрульная машина. Я припарковалась и увидела, как его начали забирать, подбежала к ним. Мне сказали, что муж ходит в неположенном месте пьяным. Его вниз головой запихнули в крохотный отсек для задержанных прямо на моих глазах. Муж у меня ростом 1,89 метра, так что он не мог пошевелиться и перевернуться.

Сергей и Юлия прожили в браке 20 лет и вместе воспитывали дочь. Фото: Анастасия Шамрина

УМЕР ОТ ПЕРЕЛОМА ШЕИ

Мужчину повезли в отделения полиции №17. Юлия на своей машине поехала за уазиком. Дорога заняла 15-20 минут. Когда Сергея вытащили из машины, он был без сознания. Происходящее далее Юлия снимала на видео.

- Когда я подбежала к машине, муж был весь синий. Я кричала, чтобы полицейские вызывали скорую. Сережу попытались привести в чувства, но врачи приехали и сообщили, что он уже умер. Эти нелюди отняли у меня любимого человека. Решили, что, как боги, могут казнить и миловать. Они должны быть наказаны, и пусть им не будет пощады, - плачет женщина.

30 января тело мужчины отвезли на вскрытие. Оно показало, что смерть мужчины наступила от травмы шейного отдела спинного мозга.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: Анастасия Шамрина

Также 30 января Следственным комитетом по Дзержинскому району Нижнего Тагила было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). А 31 января двоих полицейских задержали. По данным издания URA.RU, после решения суда силовиков могут отправить в СИЗО, где они и будут ждать приговора.

По словам Юлии Шамриной, охранник, который работал на КПП психиатрической клиники 29 января, давал показания в следственном отделе о том, что не вызывал сотрудников полиции и ни с кем в конфликты не вступал. Об этом Юлии рассказал замдиректора охранного предприятия (его голосовое есть в распоряжении редакции, - Прим. Ред.).

- Мой муж был очень хорошим человеком. Он ни с кем не ссорился. Мы двадцать лет вместе прожили. Просто не верится, что все это происходит, - говорит вдова.

С 2009 года Сергей работал программистом, делал сайты для разных компаний. У него осталась семнадцатилетняя дочь. Мужчина собирался отправиться добровольцем в зону СВО.