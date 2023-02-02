На суде раскрыли новые подробности смерти уральца в полицейской машине

Смерть уральца Сергея Шамрина наступила от перелома шейного позвонка. Фото: Анастасия Шамрина

В Нижнем Тагиле до 29 марта арестовали полицейских, в машине которых умер 44-летний Сергей Шамарин. 27-летнему лейтенанту Максиму Онучину и 22-летнему сержанту Павлу Горшкову предъявили обвинения по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий».

29 января сотрудники полиции задержали Сергея Шамрина возле КПП на входе в психиатрическую клинику Нижнего Тагила. Мужчина был пьяный и хотел пробраться в медучреждение.

- Полицейские, оказывая содействие охраннику, поместили скандального гражданина в патрульный автомобиль УАЗ «Патриот» в отсек для задержанных лиц, чтобы отвезти его в дежурную часть ОВД для дальнейшего разбирательства, - рассказывал начальник регионального главная МВД Валерий Горелых.

Вместе с Сергеем в этот момент находилась его супруга Юлия Шамрина.

- Его вниз головой запихнули в крохотный отсек для задержанных прямо на моих глазах. Муж у меня ростом 1,89 метра, так что он не мог пошевелиться и перевернуться, - рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» Юлия.

2 февраля двоих полицейских арестовали до 29 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда мужчину доставили к полицейскому участку и вытащили из машины, он был без сознания. Сотрудники полиции вместе с Юлией попытались реанимировать мужчину, но было уже поздно. Врачи скорой помощи по прибытии констатировали факт смерти. 30 января вскрытие показало, что мужчина умер от перелома шеи.

Заседание по делу полицейских проходило в Дзержинском районном суде 2 февраля. На нем выяснилось, что Сергей Шамрин хотел попасть в психиатрическую клинику, чтобы его досмотрели перед поездкой на Донбасс. Супруга погибшего жаловалась на то, что мужчина в запое и просила забрать его в психиатрическую клинику, но сотрудники ППСП решили доставить мужчину в отделение.

Из показаний охранника психиатрической клиники следует, что Шамрин оказывал сопротивление сотрудникам полиции, из-за того, что он был в нетрезвом виде, не мог самостоятельно сесть в отсек, тогда они погрузили его туда головой вниз. - Его жена просила сотрудников полиции посадить его на скамейку, так как у не но сломаны ребра, на что они ответили, что он сможет перевернулся самостоятельно, - озвучила показания охранника судья.

Максиму Онучину и Павлу Горшкову грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. По словам Юлии, в УАЗе в тот день находился еще один полицейский Максим Ковайкин, но он проходит по уголовному делу свидетелем.