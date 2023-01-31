Предпринимателя из Нижнего Тагила задержали за границей из-за санкций

Освободить из-под ареста предпринимателя удалось после вмешательства консульской группы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предпринимателя из Нижнего Тагила задержали за границей, куда он отправился в отпуск с семьей, из-за санкций. Об этом сообщил на пресс-конференции президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Дело в том, что компания бизнесмена помогла оборонному предприятию с оборудованием.

- Нужно быть осторожным с информацией о том, что то или иное предприятие смогло найти решение по нарушению санкций, - рассказал Андрей Беседин. - Предприятию удалось получить оборудование после санкций, которое европейская компания не хотела поставлять, потому что подозревала, что оно может быть использовано для нужд оборонно-промышленного комплекса. На тот момент оборудование покупалось не для этого.

Как объяснил Андрей Беседин, после этого информация о том, что компания предпринимателя из Нижнего Тагила поставила одному из оборонных предприятий Свердловской области уникальное изделие, появилась на одном из сайтов их партнеров - они опубликовали благодарность.

В итоге бизнесмена заочно обвинили в том, что он нарушает европейское законодательство, и арестовали. Освободить из-под ареста его удалось после вмешательства консульской группы.

- Давление идет колоссальное, - отметил президент Уральской торгово-промышленной палаты. - Весь инструмент экономического давления практически исчерпан, поэтому начинаются персональные действия.

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