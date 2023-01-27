В Екатеринбурге судью не пустили на выездной процесс

В результате этого инцидента суд перенесли на 16 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге судью Чкаловского районного суда Александра Кабанова не пустили на выездной процесс. Заседание должно было пройти 24 января в исправительной колонии № 10.

По данным портала E1.ru, охрана разрешила войти только адвокатам, а судью и прокурора оставила снаружи, из-за чего процесс не состоялся.

- Судье Кабанову предложили пройти стандартную процедуру – регистрацию под камерой, сфотографироваться. Адвокаты спокойно прошли. Но судья поднял бучу, стал звонить в центральный аппарат. Дозвонился – ему подтвердили эти требования. Он встал в позу, психанул и ушел, - рассказали источники издания.

В результате этого инцидента суд перенесли на 16 февраля. В пресс-службе ГУФСИН сообщили, что по данному эпизоду проводится проверка.