Следователи проверят школу в Нижнем Тагиле, где девочки избили сверстницу

Дракой между школьницами заинтересовались в следственном комитете и прокуратуре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи проверят МБОУ СОШ № 33 в Нижнем Тагиле, где 25 января девочки в туалете избили сверстницу. Школьницу ударили ногой по лицу. Драку сняли на видео.

- Выясняется, все ли необходимые меры приняла администрация образовательного учреждения для обеспечения безопасности учащихся во время нахождения в школе, - рассказали в СК по Свердловской области. - По итогам проверочных мероприятий следователем СК будет принято процессуальное решение.

Также специалисты выяснят степень тяжести вреда пострадавшей. Для этого будет проведена экспертиза.

К ситуации подключилась и прокуратура. Проведение доследственной проверки находится на контроле надзорного ведомства.

Напомним, пока неизвестно, из-за чего произошел конфликт между подростками. Предположительно, всему виной стал украденный вейп.

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