В Нижнем Тагиле подростки жестоко избили сверстницу в школьном туалете

МВД проводит проверку инцидента Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле подростки жестоко избили сверстницу. Инцидент произошел в туалете одной из школ на Вые. Драку школьниц записали на видео очевидцы. А позже стали «передавать» ролик между собой. Так о «пытках» узнали и другие. Кадрами избиения поделился один из подписчиков сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

На опубликованной записи можно увидеть, как девушка пинает ровесницу по лицу и заставляет ее целовать свою обувь.

Девочка-подросток заставляла сверстницу целовать ей обувь. Фото: скриншот из видео «Инцидент Нижний Тагил»

- Ранее об этой ситуации информация в полицию Нижнего Тагила не поступала. В настоящее время информация, опубликованная в соцсети в установленном порядке зарегистрирована в МУ МВД России «Нижнетагильское», организована проверка, к которой подключились сотрудники из подразделения по делам несовершеннолетних Управления МВД, - прокомментировали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Пока неизвестно, из-за чего произошел конфликт между подростками. Предположительно, всему виной стал украденный вейп. Свидетели происшествия никак не отреагировали на избиение. Они даже не попытались остановить драку и разнять девушек.

Ранее, в октябре 2022 года, школьники в Алапаевске напали на пенсионерку. Они облили ее горючим и подожгли спичкой. Женщина скончалась на месте от полученных ожогов.