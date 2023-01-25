В Кольцово 27-летнего мужчину оштрафовали за курение во время полета

Нарушителя доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово задержали 27-летнего жителя Амурской области за курение на борту, самолет прибыл в уральскую столицу из Благовещенска. Нарушителя доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД.

- На него составили два административных протокола за «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях», а также «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна», - уточнили в пресс-службе транспортной полиции.

Во время проверки выяснилось, что мужчина уже был неоднократно судим по статье 228 УК РФ, а в настоящее время официально нигде не работает.

Ранее Кольцово составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний по итогам 2022 года. Все перевозчики были разбиты на три группы: российские компании, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские авиакомпании и зарубежные перевозчики.