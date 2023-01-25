Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский аэропорт Кольцово составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний по итогам 2022 года. Все перевозчики были разбиты на три группы: российские компании, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские авиакомпании и зарубежные перевозчики.

- Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Первое место в рейтинге международных компаний заняла Avia Traffic Company с процентом пунктуальности 95,9%. Среди российских – «Аэрофлот РА» с 95,5%. А среди тех, кто выполняет менее 360 рейсов в год победила Smartavia с таким же результатом 95,5%.