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НовостиОбщество25 января 2023 13:21

Уральский аэропорт Кольцово составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний

Все перевозчики были разбиты на три группы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания

Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский аэропорт Кольцово составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний по итогам 2022 года. Все перевозчики были разбиты на три группы: российские компании, выполнявшие рейсы ежедневно или несколько раз в день, остальные российские авиакомпании и зарубежные перевозчики.

- Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Первое место в рейтинге международных компаний заняла Avia Traffic Company с процентом пунктуальности 95,9%. Среди российских – «Аэрофлот РА» с 95,5%. А среди тех, кто выполняет менее 360 рейсов в год победила Smartavia с таким же результатом 95,5%.