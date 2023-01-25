Директора Музея истории Екатеринбурга оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Штраф директору Музея истории Екатеринбурга назначили за пост в социальных сетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева за дискредитацию ВС РФ.

- Не согласен, буду оспаривать, - сообщил Игорь Пушкарев «КП-Екатеринбург».

Штраф директору Музея истории Екатеринбурга назначили за пост в социальных сетях.

Напомним, 14 декабря на заседании Совета неравнодушных граждан мэр Екатеринбурга представил нового директора Музея истории Екатеринбурга, которым стал журналист Игорь Пушкарев.

Ранее Игорь Пушкарев исполнял обязанности директора музея, это произошло после увольнения бывшего директора Сергея Каменского осенью 2022 года.