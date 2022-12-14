Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 декабря 2022 11:39

Игорь Пушкарев назначен директором Музея истории Екатеринбурга

Он сменил уволившегося Сергея Каменского
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Игорь Пушкарев возглавил Музей истории Екатеринбурга

Игорь Пушкарев возглавил Музей истории Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 декабря на заседании Совета неравнодушных граждан мэр Екатеринбурга представил нового директора Музея истории Екатеринбурга, которым стал журналист Игорь Пушкарев. Об этом с заседания сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург».

- Приказ, думаю, будет подписан сегодня, - заявил Алексей Орлов.

Отметим, что ранее Пушкарев исполнял обязанности директора музея, это произошло после увольнения бывшего директора Сергея Каменского осенью 2022 года. В годы его управления городская прокуратура несколько раз проверяла учреждение по заявлениям горожан.

Также этой осенью на должность заместителя директора Музея истории Екатеринбурга устроился бывший заместитель прокурора Свердловской области Владимир Маленьких.