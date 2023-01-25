Рост ставки позволит не снижать объемы капитального ремонта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на 40% выросла плата за капремонт. Квитанции с обновленными тарифами начнут приходить собственникам жилья уже в конце января.

- Ставка платы за квадратный метр вырастет до 14 рублей 81 копейки. Как посчитать: берете общую площадь квартиры, умножаете на 14,81 и получаете сумму, которую платите за капитальный ремонт раз в месяц. А потом умножаете на 12 и получаете годовое бремя, которое ляжет на бюджет семьи, - рассказывал генеральный директор Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области Станислав Суханов на радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

По его словам, на это решение повлияло удорожание строительных материалов в 2021 - 2022 годах. В региональном фонде содействия капитальному ремонту отметили, что рост ставки позволит не снижать объемы капитального ремонта и обеспечит его плановое выполнение.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».