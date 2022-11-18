Взносы за капремонт существенно подрастут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области плата за капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 января 2023 года вырастет на 40,9%. Об этом на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал Станислав Суханов, генеральный директор Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области.

- С 1 января 2023 года ставка по взносам за капитальный ремонт вырастет на 40%. Ставка платы за квадратный метр вырастет до 14 рублей 81 копейки. Как посчитать: берете общую площадь квартиры, умножаете на 14,81 и получаете сумму, которую платите за капитальный ремонт раз в месяц. А потом умножаете на 12 и получаете годовое бремя, которое ляжет на бюджет семьи, - рассказывает Станислав Суханов.

По его словам, на это решение повлияло удорожание строительных материалов в 2021 – 2022 годах.

- В 2021 году рост по отношению к 2020 году был не таким большим, всего 4%. Поэтому нам удалось благодаря платежам собственников сохранить те же самые параметры по собираемости – это 97,4% в 2021 году, - рассказывает Станислав Суханов. - В 2022 году мы выходим примерно на те же самые показатели. Может как-то повлиять мобилизация, и какие-то семьи с уходом кормильцев на передовую, может, будут придерживать оплату. Но пока мы этого не почувствовали.