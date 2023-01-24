Больница в Талице накопила долгов перед предпринимателями на 14 миллионов рублей

Задолженность перед предпринимателями превышала 14 миллионов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Больница в Талице накопила долгов на 14 миллионов рублей. Учреждение оформило контракты на поставку лекарств и медицинских изделий. С предпринимателями было заключено 120 договоров. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

- Прокуратура Талицкого района проверила соблюдение учреждением здравоохранения законодательства о закупках в части оплаты поставленных товаров (работ, услуг) в рамках исполнения государственных контрактов, - рассказали в ведомстве.

Однако деньги за товары и услуги оплачен не были. Поэтому прокуратура вынесла представление об устранении нарушений главному врачу больницы. После вмешательства ведомства перед предпринимателями была погашена задолженность в полном объеме.

Ранее прокуратура помогла детям погибшего во время работы водителя газовоза получить компенсацию. У работника остались пять несовершеннолетних детей, из-за чего прокуратура выдала заключение о необходимости выплаты компенсации. Каждый из них получил по миллиону рублей.