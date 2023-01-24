Предприятие Красноуральска выплатит компенсацию детям погибшего при взрыве водителя газовоза

С предприятия взыскали по миллиону рублей в пользу каждого ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд назначил выплатить компенсацию семье погибшего водителя газовоза. Как оказалось, в июле прошлого года 37-летний мужчина находился в вагончике-бытовке в Красноуральске, когда там произошел взрыв.

У работника остались пять несовершеннолетних детей, из-за чего прокуратура выдала заключение о необходимости выплаты компенсации.

- По результатам расследования факта несчастного случая на производстве в действиях работодателя выявлены нарушения при организации системы охраны труда, санитарно-бытовое обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда не обеспечено, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С предприятия взыскали по миллиону рублей в пользу каждого ребенка в возрасте от одного года до 12 лет, а также достигшего к моменту рассмотрения гражданского дела совершеннолетия сына.

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