На трассе под Ивделем загорелась иномарка

Огонь распространился на пять квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На трассе под Ивделем произошел пожар. В одиннадцати километрах от поселка Талая загорелась иномарка Lifan Smily. Сообщение об этом поступило в МЧС 24 января в 16:00.

Огонь распространился на пять квадратных метров. Однако пожар удалось потушить за две минуты.

- В тушении пожара была задействована одна единица техники и четыре человека личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сотрудники МЧС напомнили водителям о необходимости следить за исправностью автомобилей. А также не производить сварочные и кузнечные работы близко к машине, не держать горючие жидкости при открытом баке.

Ранее, утром 24 января, в Нижнем Тагиле спасатели эвакуировали восемь человек из загоревшейся многоэтажки. На площади в шесть «квадратов» вспыхнуло домашнее имущество в квартире на втором этаже. Тушить пожар прибыли десять спасателей.

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