В Нижнем Тагиле спасатели эвакуировали восемь человек из многоэтажки во время пожара

Сигнал о возгорании поступил 24 января в 11:47 по местному времени из дома на улице Зари Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле спасатели эвакуировали восемь человек из жилой многоэтажки во время пожара. Сигнал о возгорании поступил 24 января в 11:47 по местному времени из дома на улице Зари. На площади в шесть «квадратов» загорелось домашнее имущество в квартире на втором этаже.

- В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 10 человек личного состава. Звеньями газодымозащитной службы эвакуировано по лестничным маршам восемь человек. В 11:56 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 12:20, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле женщина пострадала в пожаре, который начался из-за неисправного электрообогревателя. Спасатели получили сигнал о происшествии в частном доме на улице Гоголя 24 января в 05:18 по местному времени.