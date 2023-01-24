В Нижнем Тагиле женщина пострадала в пожаре из-за неисправного обогревателя

Фото: пресс-служба ОНД и ПР в Нижнем Тагиле и ГГО

В Нижнем Тагиле женщина пострадала в пожаре, который начался из-за неисправного электрообогревателя. Спасатели получили сигнал о происшествии в частном доме на улице Гоголя 24 января в 05:18 по местному времени.

- Хозяйка дома попыталась потушить возгорание самостоятельно. В результате она получила отравление продуктами горения и термические ожоги верхних конечностей I степени на 10% тела. В состоянии средней тяжести была госпитализирована в Демидовскую городскую больницу, - рассказали в пресс-службе ОНД и ПР в Нижнем Тагиле и ГГО.

Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огонь повредил лакокрасочное покрытие легкового автомобиля «Honda», а также имущество внутри гаража. Предполагаемая причина – аварийный режим электрооборудования. По факту пожара проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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