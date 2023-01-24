В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 20-летнего велосипедиста

Молодого человека, который трудится курьером по доставке еды, увезли в больницу с ушибами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге водитель иномарки Kia RIO сбил 20-летнего парня, который пытался пересечь проезжую часть на велосипеде на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел на улице Машинная вечером 21 января.

Молодого человека, который трудится курьером по доставке еды, увезли в больницу с ушибами.

- Велосипедисты, выбирающие современное и экологичное средство передвижения, зачастую игнорируют требования ПДД, а автолюбители не замечают на дороге данную категорию участников, что приводит к ДТП с тяжелыми последствиями, - отметили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге вечером 23 января водитель Kia Optima, двигаясь по Репина, со стороны Зоологической, при перестроении не уступил дорогу Audi Q3, который двигался в попутном направлении, и столкнулся с ним. В ДТП пострадали мама и ребенок, находившиеся в Audi.