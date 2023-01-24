В Екатеринбурге в ДТП пострадали мама и ребенок

Ребенок находился на переднем сидении машины без детского удерживающего устройства Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Репина, 151 вечером 23 января водитель Kia Optima, двигаясь по Репина со стороны Зоологической, при перестроении не уступил дорогу Audi Q3, который двигался в попутном направлении и столкнулся с ним. В ДТП пострадали мама и ребенок, находившиеся в Audi.

- За рулем автомобиля Kia Optima, находился 26-летний мужчина, имеющий стаж вождения 1 год. Водитель пояснил, что он не убедился в безопасности маневра и не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Audi, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Женщину-водителя Audi и ее 10-летнюю дочку с различными травмами госпитализировали. В ГИБДД отметили, что ребенок находился на переднем сидении машины без детского удерживающего устройства.

Госавтоинспекция напоминает, что дети от 7 до 11 лет на переднем сиденье автомобиля должны быть пристегнуты ремнем безопасности и находится в автокресле или бустере. На заднем сиденье допускается перевозить юных пассажиров этой возрастной группы только с использованием штатных ремней безопасности.

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