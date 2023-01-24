В РЭК Свердловской области объяснили отмену ночного тарифа на свет

Перепрограммировать счетчики не обязательно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отменили действие ночного тарифа на электроэнергию в выходные и праздничные дни, а также установили новые тарифы на свет на 2023 года. Оба документы приняли во исполнение приказа Федеральной антимонопольной службы, рассказывают в Региональной энергетической комиссии.

Свердловская область оставались последним регионов в стране, где в выходные дни и праздники применялся ночной тариф. Это было своеобразной экономической мерой поддержки уральцев.

Новые принципы тарификации затронут не всех потребителей. Так, например, граждане, оплачивающие электроэнергию во одноставочному счетчику, будут оплачивать и дальше свой тариф.

Тем, кто пользуется тарифом «день-ночь» можно обратиться к энергетикам для перепрограммирования счетчика, но сначала в РЭК советуют проанализировать, даст ли это выгоду потребителю.

- Согласно нашему анализу, применение тарифа «день-ночь» более выгодно для потребителей, доля энергопотребления у которых по ночам превышает 27%. И таких людей, по нашей оценке, не слишком много. Поэтому большинству жителей будет выгодно перейти к оплате электричества по единому тарифу, отказавшись от перепрограммирования. Такие изменения в расчетах оплаты нужно согласовать со своей управляющей организацией или энергосбытовой организацией, - рассказывает «КП-Екатеринбург» член экспертной группы при РЭК Свердловской области, региональный представитель Научно-экспертного совета по энергетике при Совете Федераций РФ в Свердловской области, член экспертного совета при комитете Государственной Думы по энергетике Владимир Имамов. - Я думаю, в самом скором времени все необходимые разъяснения РЭК Свердловской области направит и в сбытовые организации.

Ранее эксперты в разговоре с «КП-Екатеринбург» также усомнились в целесообразности перепрограммирования приборов учета.

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