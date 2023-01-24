В Екатеринбурге трамвайную ветку из Академического продлят до Широкой Речки

Городские власти уже выставили проект планировки, внести изменения можно до 7 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга запланировала продлить трамвайную ветку из Академического района до Широкой Речки. Согласно проекту, пути пройдут от улицы Вильгельма де Геннина, через Академика Сахарова и Хрустальногорскую, а потом повернут на Евгения Савкова.

При этом в конце линии возведут трамвайное депо. Городские власти уже выставили проект планировки, внести изменения можно до 7 февраля.

Ранее стало известно, строительство трамвайной ветки в Академическом районе Екатеринбурга закончат раньше срока. Мэр города Алексей Орлов заявил, что работы завершат уже к 300-летию Екатеринбурга. Изначально срок стоял на конец 2024 года.

- Сейчас выполнена треть работ. От улицы Краснолесья до Объездной дороги смонтировано 1600 метров рельсошпальной решетки, - уточняет в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга.

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