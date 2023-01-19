Открытие трамвайной ветки в Академическом перенесли к 300-летию Екатеринбурга

Сейчас выполнено треть работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство трамвайной ветки в Академическом районе Екатеринбурга закончат раньше срока. Мэр города Алексей Орлов заявил, что работы завершат уже к 300-летию Екатеринбурга. Изначально срок стоял на конец 2024 года.

- Сейчас выполнена треть работ. От улицы Краснолесья до Объездной дороги смонтировано 1600 метров рельсошпальной решётки. Также проложено почти полкилометра путей в районе конечной остановки на улице Академика Парина. От Краснолесья до улицы Павла Шаманова ведутся работы по обустройству грунтового основания путей, - уточняет в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга.

По его словам, перекрытия улиц Серафимы Дерябиной и Академика Бардина, из-за которых местные жители терпят неудобства, нужны для переустройства сетей теплоснабжения и канализации. Улица Серафимы Дерябиной перекрыта с 9 января. Работы на этом участке завершат в июне 2023 года.

В декабре прошлого года стало известно, что на строительство трамвайной ветви в Академическом потратят15 миллиардов рублей. Планируется, что администрация будет заключать концессионное соглашение, а ветку передадут для использования инвестору.