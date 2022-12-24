В Екатеринбурге на строительство трамвайной ветки в Академический потратят 15 миллиардов

Планируется, что администрация будет заключать концессионное соглашение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге строительство трамвайной ветки в Академический район обойдется в 15.2 миллиарда рублей. Планируется, что администрация будет заключать концессионное соглашение, а ветку передадут для использования инвестору.

Согласно постановлению, подписанному мэром уральской столицы Алексеем Орловым. В стоимость входит проектно-изыскательские работы, непосредственно строительство трамвайных путей, реконструкция действующего участка и возведение депо.

Напомним, с 9 января по 20 июня 2023 года будет закрыт проезд по улице Серафимы Дерябиной. При этом движение ограничат только по четной стороне улицы, на участке от Зоологической до Серафимы Дерябиной, 34в.

- Это связано со строительством трамвайной линии в Академический район, - отметили в мэрии.

Мэр Алексей Орлов дал указание завершить работы к 300-летию города летом 2023-го Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение транспорта организуют по нечетной стороне улицы. На закрытом участке дороги установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга объявила о планах запустить в Академический сразу два трамвайных маршрута. При этом каждый из них будет проходить через центральную часть города. Первый маршрут соеденит восьмой район с Эльмашем, второй - будет курсировать до конечной у ЦПКиО имени Маяковского.

Изначально планировалось, что движение запустят в 2024 году, но позже мэр Алексей Орлов дал указание завершить работы к 300-летию города летом 2023-го. Кстати, в конце лета была запущена трамвайная ветка с Эльмаша до Верхней Пышмы.