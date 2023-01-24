Юрист объяснила, будут ли депортировать студентов из Египта за массовую драку в общежитии УрФУ

Драка произошла 21 января ночью Фото: кадры с видеозаписи очевидцев

В понедельник, 24 января, в Ленинском районном суде Екатеринбурга рассматривали дело десяти студентов из Египта. Их обвиняли в массовой драке в стенах общежития УрФУ. Двух из них подвергли административному аресту на 12 суток. Пятеро проведут три дня в изоляторе временного содержания. А троих отпустили на свободу – выяснилось, что к драке они отношения не имеют. Но остается открытым вопрос, смогут ли студенты-иностранцы, признанные виновными, продолжить учиться в УрФУ или же их выдворят из страны?

- По тем студентам, которым вынесли наказание, мы будем обжаловать решение в областном суде. Поэтому пока никаких действий по депортации к ним применяться не может, ведь решение суда (о наказании, - Прим. Ред.) не вступило в законную силу, - объяснила юрист Юлия Липинская, представляющая интересы студентов. - На сегодня у них есть учебная виза, по которой они приехали. Поэтому оснований для депортации я на сегодняшний день не вижу. «Мелкое хулиганство» - это небольшая тяжесть. Вероятно, все ограничится предупреждением от вуза. И уже при повторном нарушении возможно будет отчисление, за которым последует депортация.

Драка в общежитии произошла ночью 21 января. По одной из версий, конфликт между студентами начался из-за того, что граждане Египта слишком громко слушали музыку.