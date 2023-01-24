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НовостиОбщество24 января 2023 5:28

В метрополитене Екатеринбурга начали менять изношенные рельсы

На два сцепа ушло 32 миллиона рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В первую очередь рельсы заменят на участке от «Проспекта Космонавтов» до «Машиностроителей»

В первую очередь рельсы заменят на участке от «Проспекта Космонавтов» до «Машиностроителей»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году при поддержке администрации города метрополитен купил два сцепа рельсов Р-50 за 32 миллиона рублей. В ноябре они прибыли на территорию депо и сейчас, с начала 2023 года в метрополитене началась замена изношенных рельсов.

- Сплошная смена рельсов проводится при достижении предельных показателей по пропущенному тоннажу - 300 млн. т брутто. На сегодняшний день на участке «Проспект Космонавтов» - «Машиностроителей» (сдан в эксплуатацию в 1991 году) мы приблизились к этим предельным значениям, - рассказал «КП-Екатеринбург» директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди.

Он отметил, что работы не повлияют на работу метрополитена, так как проводятся в ночное время. Смена рельсов будет проводиться в ближайшие несколько лет.

Напомним, ранее директор Екатеринбургского метрополитена объяснил, из-за чего появляются большие очереди на станциях метро. По словам Андрея Панаиотиди, причина кроется в устаревшей технике, которая слишком медленно реагирует на оплату банковской картой.

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