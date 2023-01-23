В Екатеринбургском метро объяснили, из-за чего появляются длинные очереди на станциях

Техника медленно реагирует на карты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор Екатеринбургского метрополитена объяснил, из-за чего появляются большие очереди на станциях метро. По словам Андре Панаиотиди, причина кроется в устаревшей технике, которая слишком медленно реагирует на оплату банковской картой.

- Очереди возникают на линии оплаты. Главная проблема — это долгое время отклика техники, после того как пассажир приложил карту. Система дает разрешающий сигнал на проход небыстро, в течение 2–2,5 секунд, - говорит директор уральского метро Андрей Панаиотиди в разговоре с порталом «Е1».

Оплачивать проезд жетоном намного оперативное, считает глава метрополитена. Как только он опускается вниз, то зеленая лампа на пропускном пункте загорается сразу же.

- Медленный отклик происходит из-за того, что АКП, которые сегодня стоят на станциях — это аппараты 1980-х годов выпуска. Когда мы стали ставить бесконтактные валидаторы, то выяснилось, что их микропроцессоры не так-то просто связать с 40-летними контроллерами, - заключает Андрей Панаиотиди.

При этом, недавно стало известно, что на некоторых станциях Екатеринбургского метро сократят кассиров. Пассажиров переведут на самообслуживание: оплата будет либо по картам, либо по жетонам, но покупать их придется самостоятельно. Все из-за того, что горожане все чаще стали использовать оплату проезда картами и на жетоны упал спрос.