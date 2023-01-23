В деревне под Ирбитом сгорела частная баня и ее имущество

Тушить пожар прибыли восемь спасателей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В деревне Трубина под Ирбитом произошел пожар. На улице Центральной сгорела частная баня. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 18:54. На место отправились пожарные.

- На площади 48 квадратных метров повреждены: перекрытие, кровля и стены частной бани, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

К загоревшейся бане прибыли две пожарные машины вместе с восемью спасателями. Они локализовали огонь к 19:05. Спустя десять минут пожар удалось полностью потушить. Однако все спасательные работы были завершены лишь к восьми вечера, когда пожарные разобрали сгоревшие конструкции бани.

Ранее, 19 января, в Екатеринбурге произошел пожар в многоквартирном доме. Он произошел по вине 65-летнего пенсионера, курившего в своей квартире.

- Стражи порядка помогли эвакуироваться жителям нижних этажей. На безопасное расстояние выведены 17 граждан, в том числе три ребенка. Площадь пожара составила три квадратных метра, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

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