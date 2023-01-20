Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринбурге по вине 65-летнего пенсионера произошел пожар в многоэтажке на улице Восстания. Все произошло вечером 19 января, Росгвардейцы Вячеслав Сысоев и Сайфоллохон Ризоев были на дежурстве, когда получили сигнал о происшествии.

- Стражи порядка помогли эвакуироваться жителям нижних этажей. На безопасное расстояние выведены 17 граждан, в том числе три ребенка. Площадь пожара составила три квадратных метра, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Вскоре силовикам поступило сообщение о том, что виновник происшествия находится на улице Победы. Как оказалось, мужчина распивал алкоголь и курил в квартире, из-за чего и началось возгорание.

- Испугавшись открытого огня, он спешно покинул жилище, но, спустя время, осознал случившееся и сообщил в правоохранительные органы свое местонахождение. Росгвардейцы доставили погорельца в полицию для дальнейшего разбирательства, - добавили в ведомстве.