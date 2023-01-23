Мэрия Екатеринбурга назвала площадки для работы по КТР в 2023 году

В 2023 году к программе КТР добавят еще две площадки жилья из старого фонда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга Григорий Сурганов обозначил планы комплексного развития территорий (КТР) в 2023 году. По его словам, к программе добавят еще две территории с постройками 1940-1950-ых годов.

- Сегодня мы можем говорить о двух новых территориях. Первая – это территория в Железнодорожном районе по улице Летчиков. На территории у нас находится семь ветхих жилых домов, которые построены в 1940-1950-ых годах по типовым проектам. Предполагается, что удастся расселить порядка 3,5 жилых помещений. Вторая территория – на улице Кварцевой в Чкаловском районе. Там у нас 5 ветхих домов, из них 2 аварийным. В приоритете расселение аварийного жилья, - отчитался чиновник.

На улице Летчиков предполагается расселить 98 жилых помещений, на улице Кварцевой – 40. В жилые помещения по программе КТР администрация включает и квартиры, и комнаты.

Когда списки будут опубликованы, 3 месяца будет дано на организацию общих собраний и общественных слушаний.

Участки будут привлекательны для инвесторов. По улице Летчиков градостроительный потенциал оценивается в 48 тысяч квадратных метров, по улице Кварцевой – 37 тысяч квадратных метров. Аукционы планируются к лету, после чего будет выбран девелопер.