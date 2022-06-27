В Екатеринбурге ежегодно под реновацию будут отдавать пять площадок

В мэрии отметили, что в условиях дефицита свободных участков это особенно ценный механизм Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге каждый год под комплексное развитие территорий (КРТ) будут отдавать по пять площадок. В это число будут входить как нежилые, так и жилые территории. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в мэрии.

- В настоящее время механизм комплексного развития территории, по существу, является единственной законодательно урегулированной возможностью для застройщиков осваивать уже застроенные территории в центральных частях города, - объяснили в администрации.

В мэрии отметили, что в условиях дефицита свободных участков это особенно ценный механизм.

Ранее стало известно, что третий аукцион для застройщиков по проекту комплексного развития территории пройдет в Екатеринбурге 15 июля. Речь идет об участке общей площадью около 36,5 тысячи квадратных метров. Начальная стоимость лота составляет 836 тысяч рублей при шаге в 40 тысяч рублей.