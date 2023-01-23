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НовостиОбщество23 января 2023 3:01

Свердловские медики дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

Медики советуют носить маски и оставаться дома в случае болезни
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Заболеваемость ОРВИ растет после новогодних каникул

Заболеваемость ОРВИ растет после новогодних каникул

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 по 15 января в Свердловской области гриппом и ОРВИ заболело 35 тысяч человек. Это выше на треть по сравнению с новогодними каникулами, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В связи с этим уральские медики дали рекомендации по профилактике простудных заболеваний. Советы озвучил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Свердловской области Александр Харитонов.

- Рекомендуем носить маски в общественных местах, отказаться от посещения массовых мероприятий. Если заболел кто-то в семье, снизить контакты с ним, чаще проветривать помещение, регулярно проводить уборку с использованием дезинфицирующих средств, обеспечить заболевшему и его близким хорошее питание, полноценный сон, - заявляет Александр Харитонов.

Также эксперт рекомендует больше гулять на свежем воздухе, а если появились симптомы ОРВИ, то стоит оставаться дома. В противном случае, заболевший человек может заразить и остальных в коллективе.