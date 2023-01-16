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НовостиОбщество16 января 2023 12:58

В Свердловской области вновь выросла заболеваемость ОРВИ

С 9 по 15 января было зарегистрировано почти 35 тысяч новых случаев
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В структуре заболеваемости 44% составляют дети

В структуре заболеваемости 44% составляют дети

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области снова выросла заболеваемость ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, с 9 по 15 января было зарегистрировано почти 35 тысяч новых случаев, что выше уровня прошлой недели на 30,7%и выше среднего многолетнего уровня на 25,3%.

- В структуре заболеваемости 44% составляют дети. Неблагополучные по заболеваемости МО (где показатель заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более): ГО Первоуральск, Асбестовский ГО, ГО ЗАТО Свободный, - уточнили в пресс-службе ведомстве.

При этом в уральской столице зафиксировали почти 15 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели и среднего многолетнего уровня на 22%.

Ранее в Пензенской области впервые в России обнаружили человека, заразившегося новым штаммом коронавируса «Кракен». Свердловский врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал, что этот вариант вируса еще более заразный, чем предыдущие варианты.