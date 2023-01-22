В Каменске-Уральском полицейские поймали девушку с наркотиками

Девушку задержали на улице Стахановской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском полицейские задержали 27-летнюю девушку, у которой в кармане куртки были наркотики. Подозреваемую в сбыте запрещенных веществ поймали на улице Стахановской. Об этом сообщает пресс-группа полиции Каменска-Уральского.

Полицейские нашли у подозреваемой два бумажных свертка. Девушка нигде не работала. Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

- Масса изъятого наркотического вещества, квалифицируется как значительный размер, которая последняя приобрела и хранила при себе до момента задержания ее сотрудниками полиции, - сообщает полиция Каменска-Уральского.

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