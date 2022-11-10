В Екатеринбурге задержали 23-летнего закладчика

При задержании у парня изъяли 15 свертков с наркотиками, позже у него дома нашли еще запрещенные вещества. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге летом 2022 года задержали 23-летнего жителя Верхней Пышмы, которого подозревают в работе закладчиком. Сейчас на него завели еще одно уголовное дело, сообщает городское УМВД.

Парня задержали в микрорайоне Эльмаш. Его доставили в отдел полиции, чтобы провести досмотр. У него изъяли 15 свертков в черной изоленте и телефон. При опросе задержанный объяснил, что устроился закладчиком через интернет. Наркотики он распространял на территории Екатеринбурга.

Экспертиза показала, что в свертках было около 20 грамм мефедрона. Подозреваемый раскаялся в содеянном. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

По месту жительства у молодого человека нашли гроубокс со специальными лампами для выращивания конопли. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Дома у молодого человека изъяли электронные весы с остатками вещества бурого цвета, пустые пакетики «зиплок», а также пакетик с порошком белого цвета и гроубокс со специальными лампами для выращивания конопли. Экспертиза показала, что в квартире подозреваемого хранились 42,6 грамма каннабиса, около пяти граммов мефедрона и несколько граммов гашиша.

- В ходе предварительного расследования подозреваемый сознался, что спрятал на территории Эльмаша несколько тайников с запрещенным веществом. В результате полицейские в присутствии понятых обнаружили координаты закладок и изъяли содержимое тайников - 12 свертков с неизвестным веществом, - говорится в сообщении городской полиции.

Исследования показали, что в свертках было 40 граммов мефедрона. На жителя Верхней Пышмы завели еще два уголовных дела по факту незаконного оборота наркотиков.