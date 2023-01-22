В Нижнем Тагиле банда подростков «обнесла» магазин косметики

Воришек просили возместить ущерб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле группа подростков, 20 января, поживилась товарами из косметического магазина. В торговый зал на Ленина, 58 они пришли вчетвером – двое парней и двое девушек. Видео с моментом кражи опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Черный список Нижний Тагил».

- Девушка в синей куртке и высокий молодой человек украли косметический товар. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей. Предлагаю молодым людям возместить ущерб, чтобы не допускать усугубления ситуации. Заявление в полицию уже написано, - сообщает автор поста.

В пресс-группе полиции Нижнего Тагила «КП-Екатеринбург» подтвердили, что по данному факту сотрудники отдела полиции № 16 проводят проверку.

Ранее, полицейские Екатеринбурга разыскивали мужчину, который с чужой банковской карты расплатился за покупки. Он попал на записи видеокамер, когда прикупил на чужие деньги трусы и алкоголь.